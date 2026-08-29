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Samsun'da Cankurtarma Şampiyonası Başladı

Samsun'da Cankurtarma Şampiyonası Başladı
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Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Samsun'da 17 takım ve 65 sporcuyla başladı. İlk gün açık su yüzme, bayrak kapma ve kurtarma yarışları yapıldı; şampiyona yarın sona erecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet programında yer alan Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Samsun'da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Denizevler Atakum Plajı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonaya 11 erkek ve 6 kadın takımı olmak üzere toplam 17 ekip ile 65 sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde açık su yüzme, bayrak kapma, kurtarma kemeri ve plaj hız koşusu yarışları yapıldı.

Şampiyona, yarın koşu-yüzme-koşu, kurtarma kemeriyle cankurtarma ve plaj koşusu disiplinlerinde kadın ve erkek klasmanlarında yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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