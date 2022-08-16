Çankırı spor haberi... Ayvalıkgücü'ne orta saha takviyesi
Çankırı spor haberi... TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı sezon öncesinde Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Karaman FK'dan orta saha oyuncusu Hami Baytar'la güçlendirdi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı sezon öncesinde Afyonkarahisar kampını sürdüren Ayvalıkgücü Belediyespor, kadrosunu Karaman FK'dan orta saha oyuncusu Hami Baytar'la güçlendirdi. Türkiye'de ilk olarak Galatasaray altyapısında forma giyen 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, geçen sezon Karaman'da 29 maçta 6 golle oynadı.
Demirören Haber Ajansı / Spor