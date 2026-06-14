Milli maç heyecanı Çankırı'da dev ekranda yaşanıyor
Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını kent meydanına kurulan dev ekranda birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı dolduran yüzlerce kişi, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını kurulan dev ekran başında birlikte izliyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu mücadelesi, Çankırı'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan yüzlere vatandaş, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı