Haberler

Milli maç heyecanı Çankırı'da dev ekranda yaşanıyor

Milli maç heyecanı Çankırı'da dev ekranda yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçını kent meydanına kurulan dev ekranda birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı dolduran yüzlerce kişi, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını kurulan dev ekran başında birlikte izliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu mücadelesi, Çankırı'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda, vatandaşlar Türkiye-Avustralya karşılaşmasını hep birlikte izledi. Sabah namazının ardından meydanı doldurmaya başlayan yüzlere vatandaş, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var
Bungee jumping faciası! Genç kadın hayatını kaybetti

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Suriye, Gaziantep'te başkonsolosluk açtı

Suriye'den Gaziantep hamlesi! Yeni dönem başlıyor
Acun Ilıcalı-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde herkes aynı detaya takıldı

Forma hediyesinden çok o detay konuşuldu
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Nişan töreninde ezber bozan hediye: Kayınpederin araba jesti genç çifti şoka soktu

Böyle kayınpeder herkese lazım! Nişan hediyesi ağızları açık bıraktı

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar