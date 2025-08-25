Çankaya ve Etimesgut Arasında Zafer Kupası Maçı Heyecanı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü ile Etimesgut Spor Kulübü arasında yarın oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Zafer Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğin Gençlik Parkı'ndaki binasında yapılan basın toplantısına TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Çankayaspor Teknik Direktörü Gürkan Aslan ile Etimesgutspor Teknik Direktörü Aykan Atik katıldı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Ankaralı futbolseverleri maça beklediklerini belirterek, "Bu yıl ilk kez 3. Lig takımlarımızın katılacağı bir turnuva yaptık. Adını da Zafer Kupası koyduk. Biz de bu kupanın partneri olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Etimesgut Spor Kulübü Teknik Direktörü Aykan Atik, yarın iki kulüp arasında fair play çerçevesinde bir maç oynayacaklarına inandığını söyledi.

Katkılarında dolayı TSYD yönetimine teşekkür eden Atik, "Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını burada rahmetle anıyorum. Ankara'nın iki güzide kulübü arasında oynanacak maça taraftarlarımızı bekliyorum. Rakibimize başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü Teknik Direktörü Gürkan Aslan ise bu maçın lig öncesi kendileri için bir prova olacağını belirterek o açıdan özellikle sevindiklerini dile getirdi.

Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andıklarını aktaran Asalan, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da en içten dileklerimizle kutluyorum. Emek ve katkıları için TSYD Ankara Şubesi yönetimine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda yarın saat 17.00'de oynanacak maç ücretsiz izlenebilecek.