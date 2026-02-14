Haberler

Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşmasını anlattı

Güncelleme:
Futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile tanışmak için saatlerce beklediğini ve o gün yaşananları paylaştı. Futbolcunun samimi itirafı ilgi çekti.

  • Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk kez bir cilt doktorunda karşılaştı.
  • Caner Erkin, Şükran Ovalı ile tanışabilmek için 4-5 saat bekledi.
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın tanıştığı gün İstanbul'da büyük bir sel yaşandı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Enis Arıkan'ın programına katılan ünlü futbolcu, Şükran'ı ilk defa cilt doktorunda gördüğünü ve tanışabilmek için büyük çaba harcadığını açıkladı.

Erkin, "Doktora gidip 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf tanışabilmek için 4-5 saat bekledim fakat hiç yüz vermiyordu" diyerek o günü anlattı. Tanıştıkları gün İstanbul'da büyük bir sel yaşandığını da belirten futbolcu, "Taksiler, arabalar gelmiyordu. Bende VIP, büyük bir araç vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" ifadelerini kullandı.

Futbolcu tanışma anını ise şöyle aktardı: "Ben elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı ve sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi."

Caner Erkin'in bu samimi itirafı, hem hayranları hem de magazin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

