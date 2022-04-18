Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı - Haberler

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Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı'nın köyü Kocaseyit'te gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Oryantiring Şampiyonası uzun mesafe etabı Seyit Onbaşı'nın köyü Kocaseyit'te gerçekleştirildi.

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın aziz hatırasının yad edildiği şampiyonaya Türkiye'nin her ilinden genç sporcular katıldı. Milli takıma sporcu seçmelerinin de yapıldığı şampiyonaya toplam 600 sporcu katılım gösterdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurten Perçin, Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen tarafından verildi. - BALIKESİR

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir, Çanakkale, Türkiye, Spor, Haberler

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