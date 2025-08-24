Çanakkale Boğazı'nda Uluslararası Yat Yarışları Düzenlendi

CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı olan Çanakkale Zafer Kupası, Çanakkale Boğazı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın 3'üncü etabı olan Çanakkale Zafer Kupası düzenlendi. Yarışın startı öncesi konuşan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Çanakkale'de ilk kez bir yat yarışı düzenlendiğini söyledi. Yemlihaoğlu, "İstanbul'dan hareket eden 250'nin üzerinde sporcu dün Çanakkale'ye vardı. Bugün de ülkemizin en güzide, en nadide şehirlerinden Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı'nda bir yarış icra edecekler" dedi.

'TARİHİ, ÖZEL GÜNLERİMİZDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ'

Çok özel ve profesyonel sporcuların Çanakkale'de misafir olduğunu söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bununla birlikte Çanakkale Boğazı'ndaki görsel güzellik, tarihten gelen o güzelliğe daha da anlam katacak. Biz de Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz. Çünkü cumhurbaşkanlığı gibi uluslararası yat yarışları alanında çok prestijli bir çalışmanın aktivitenin Çanakkale'de yapılıyor olması bizlere daha da mutlu etti. Bugün Çanakkaleliler kordondan baktıklarında Çanakkale Boğazı'nı daha güzel görecekler. Bizim de amacımız zaten bu. Çünkü Çanakkale bir deniz memleketi, çok büyük denizciler buradan yetişmiş. O yüzden biraz farkındalık oluşturabilirsek, Çanakkalelileri denizle biraz daha yakınlaştırabilirsek özellikle gençlerin ve çocukların denizde olan ilgisi biraz daha artarsa çok anlamlı olacak. Çanakkale tanıtım anlamında bu tip organizasyonlarla hem Türkiye'de hem de dünyada daha tanınır, daha bilinir hale geliyor. O yüzden Çanakkaleliler olarak çok mutluyuz, heyecanlıyız. Tarihi, özel günlerimizden birini yaşıyoruz" dedi.

'BÜYÜK BİR ZAFERİN KAZANILDIĞI TOPRAKLAR BURASI'

Çanakkale'nin deniz coğrafyası açısından çok önemli olduğunu söyleyen Vali Ömer Toraman ise "Boğazıyla, yarımadasıyla, anakarasıyla çok özel bir deniz coğrafyasına ev sahipliği yapıyoruz. Çanakkale bizim açımızdan daha da değerli kılan bütün tarihimiz boyunca Türk denizciliğinin ana karargahı, merkezi Çanakkale olmuş. Osmanlı'nın donanması burada konuşlanmış, ilk tersaneleri burada kurulmuş ve ilk Kaptan-ı Derya'da Çanakkale'de, Gelibolu'da ikamet etmiş. Böylesine önemli bir noktada yine tarihimiz açısından çok önemli olan bir büyük deniz zaferinin de kazandığı topraklar. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde deniz savaşlarında büyük bir zaferin kazanıldığı topraklar burası. Dolayısıyla bugün Çanakkale Zafer Kupası yat yarışlarının burada gerçekleşiyor olması bizim için sevindirici ve gurur verici" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler yarışmanın startını verdi. 23 yelkenli ve 230 sporcu kıyasıya mücadele ettiği yat yarışı, Çanakkale Marina'dan başladı. Renkli görüntülere sahne olan yarış Yeni Kordon'da sona erdi. Yarışın kazananlarına ise ödülleri saat 20.30'da düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.