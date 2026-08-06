Sivas'ta Camiler Arası 5x5 Futbol Turnuvası Başladı

Sivas'ta düzenlenen "Camilerimiz Arası Yaz Şenlikleri 5x5 Futbol Turnuvası" başladı. Yaklaşık 350 öğrencinin mücadele edeceği organizasyon, 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas İl Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Camilerimiz Arası Yaz Şenlikleri 5x5 Futbol Turnuvası", 4 Eylül Spor Vadisi Sentetik Futbol Sahaları'nda oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.

Turnuvaya, il genelindeki 37 camide Kur'an kursu eğitimi alan yaklaşık 350 öğrenci katılıyor.

Açılış programına İl Müftü Yardımcısı Mehmet Koç, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Kulüpler Şube Müdürü Emrah Yıldırım, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

12 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda başarılı olan takımlar ödüllendirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı