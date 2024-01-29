Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, milli stoperin sezon sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele edeceği belirtildi.

SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." ifadeleri kullanıldı.

"SABIRSIZLIKLA TAKIMA KATILMAYI BEKLİYORUM"

İmzaların atılmasının ardından konuşan Çağlar Söyüncü, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım." dedi.

İşte Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe formasıyla ilk fotoğrafları: