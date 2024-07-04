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Çağlar Söyüncü'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı

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Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euroya bonservisini aldığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho ile çalışmanın çok büyük bir şans olduğunu belirten Çağlar, "Hocamız ben Leicester'dayken Tottenham'daydı. Konferans Ligi'nde karşılıklı mücadele ettik. Maçlarda esprili konuşmalar oldu ama ciddi değildi. Beni istediğini biliyordum" dedi.

Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euroya Atletico Madrid'den bonservisini satın aldığı Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho için övgü dolu sözler kullanan Çağlar, Portekizli teknik adamla ilgili bir de itirafta bulundu.

28 yaşındaki stoperin açıklamaları şu şekilde;

"DÜNYAYA KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR HOCA VAR"

"Gerçekten tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık var. Efsane bir hocamız var, dünyada kendini kanıtlamış bir hoca var. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlar resmi maçlara hazır oluruz.

"BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Sağ olsun hocamız ben Leicester'dayken Tottenham'daydı. Maçlarda esprili konuşmalar oldu. Konferans Ligi'nde karşılıklı mücadele ettik. Konuşmalarımız oldu ama ciddi değildi konuşmalar. Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye transfer oldum.

"1 HAFTA SONRA TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Doktorlarımızla konuştum, çok ufak da olsa MR'da geçen senenin son maçındaki sakatlıktan ötürü bir ufak görüntü var. Takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Sakatlık sürecini risk almadan devam edeceğiz. Hocamız ve doktorumuzla görüştük. 1 hafta daha var, sonra takımla çalışmaya başlayacağım.

"FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTEDİM"

Ben geldiğimden beri Fenerbahçe'de kalmak istediğimi başkanımıza söyledim. Futboluma bunu yansıtmaya çalıştım. Avrupa'da uzun yıllar oynadığım için mutluyum, ancak Fenerbahçe'de devam etmek istedim. Başkanım geçen sezon bana düşüncemi sordu, ben de önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledi. 1 ay oldu sezon biteli, kimsenin telefonunu açmadım. Başkanımız, Acun Ağabey, Mario çok güzel ilgilendiler. Önceliğim Fenerbahçe'ydi ve sonunda oldu.

"MOURINHO HAKKINDA KONUŞMAK BANA DÜŞMEZ"

Söyleyeceğim laflar belki klişe ama Mourinho hocamız hakkında konuşmak bana düşmez. Hem ülke olarak hem futbolcu olarak Mourinho geldiği için çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi önemli. Altyapıdan oyuncular adına da çok önemli. 16-17 yaşında çocuklar Mourinho ile idmana çıkıyor. Çok büyük şans.

"HOLLANDA'YI ELEYİP TURU GEÇECEĞİZ"

Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gurur verici bir tablo. Gruptan çıktık. Güzel oynuyoruz. Eksikler yok mu tabii ki var ama orada rövanşı olmayan maçlar oynanıyor. Orada olamadığım için çok üzgünüm. Her şeyde bir hayır vardır. İnanıyorum ki Hollanda'yı eleyip turu geçeceğiz. Oradaki arkadaşlarımla iletişim kuruyorum tabii. Her maçtan sonra konuşuyoruz, iyisiyle kötüsüyle. Portekiz maçından sonra tüm arkadaşlarla görüştüm. O konuda sıkıntımız yok."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çağlar Söyüncü Jose Mourinho Fenerbahçe Konferans Tottenham Avusturya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

murat özbaş:

Waauu ..Cok konusulur bu haber ..ne kadar inanlimaz bir olay

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