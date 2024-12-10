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Çağlar Söyüncü: Athletic Bilbao Maçında Kazanmak İçin Her Şeyi Yapacağız

Çağlar Söyüncü: Athletic Bilbao Maçında Kazanmak İçin Her Şeyi Yapacağız
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadeleye hazırlanan takım, galibiyet için elinden geleni yapacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao karşılaşmasında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maçın önemine vurgu yapan Çağlar, "Zorlu bir hafta sonu geçirdik. Böyle maçlarda galibiyetler de mağlubiyetler de unutulmuyor. Ama unutmamız lazım. Yarın çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için elimizden geleni vereceğiz. Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemi olan bir takım" ifadelerini kullandı.

"Yusuf, potansiyeli olan bir kardeşimiz"

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek ile ilgili sorulan soruya milli futbolcu, "Yusuf gerçekten potansiyeli olan bir kardeşimiz. Böyle olmasa hocamız onun üzerinde çok fazla durmazdı. Genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şans geldiği sürece top onlarda diyebiliriz. Şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe ve milli takıma uzun yıllar yararlı olur" dedi.

"Sahaya çıkan herkes yüzde 100'ünü veriyor"

Çağlar Söyüncü, takımda güzel bir rekabet ortamı olduğunu belirterek, "Çok kaliteli arkadaşlarımız var. Çok güzel bir rekabet ortamımız var. Bir birimizi destekliyoruz bunun karşılığında da iyi sonuçlarını alıyoruz. Yoğun maç takviminde değişiklikler olabiliyor. Burada önemli olan kulübümüz. Sahaya çıkan herkes yüzde 100'ünü veriyor" dedi.

Oynamaya hazır durumda olduğunu aktaran Çağlar, "Yaklaşık 3,5 haftadır fizyoterapistlerle çalışıyorum. 5-6 antrenmandır takımla çalışıyorum. Oynamaya hazırım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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