Çağdaş Bodrum Spor'un iç saha maçları Muğla'da oynanacak

Çağdaş Bodrum Spor'un Süper Lig iç saha maçlarını Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynanacağı açıklandı.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Çağdaş Bodrum Spor, Bitez Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Bodrum Spor Salonu'nda Süper Lig için gereken tadilatları gerçekleştirerek maçlarını Bodrum'da oynamak istiyordu. Bodrum ekibinin, iç saha maçlarını Muğla Menteşe'de bulunan kapalı spor salonunda oynanması kararlaştırıldı.

Kararın ardından Kulüp Genel Sekreteri Mehmet Göktürk Aslan tarafından açıklama yapılamada, "Üzülerek belirtmek zorundayım ki; bu yıl ev sahibi olduğumuz karşılaşmalarımızı Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynamak durumundayız. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselmemizin kesinleşmesinin hemen ardından salon tadilat projemizi hazırlayıp yetkili mercilere sunmuş olmamıza rağmen deprem, seçim ve benzeri gündemler nedeniyle inşaat izinlerinin alınması süreci uzamıştır. Bu gelişmelerin üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunarak bu yıl maçlarımızı Bodrum'da oynayabilmek için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Hatta Süper Lig'de yer alan hemen tüm rakiplerimizin dahi maçların Bodrum'da oynanması hususunda bizlere destek vermesine rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu salonumuzun seyirci kapasitesi nedeniyle maçlarımızın Bodrum'da oynanmasına vize vermedi. Her zamankinden daha büyük bir azimle bu yıl elimizden en iyisini yapmak için çalışacağız. Bodrum'un takımı olarak artık tüm ilimizi temsil etme sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm Muğla ve ilçelerimizin desteğini takımımızdan esirgemeyeceğine eminiz. Muğla ve tüm ilçelerimizdeki taraftarlarımızı yakında satışa çıkacak kombine biletlerimizi almaya davet ediyoruz. Hep beraber Bodrum'u Basketbol şehri yapmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA