Çağdaş Bodrum Spor, altyapıya verdiği önemle yetenekli çocukları spora teşvik ediyor

Muğla'ya ve Bodrum'a, basketbolda Süper Lig heyecanı getiren Çağdaş Bodrum Spor altyapıya verdiği önemle yetenekli çocukları spora teşvik ederek profesyonel basketbolcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Kısa sürede basketbolda Süper Lig'e çıkan, Bodrum ve Muğla'da bu heyecanı yaşatan Çağdaş Bodrum Spor gençlere ve çocuklara ise alt yapıda imkan sağlayarak Basketbol aşkını aşılıyor. Çocukları sporla buluşturan Çağdaş Bodrum spor genç yetenekleri keşfedip profesyonel oyuncu yetiştirmeyi planlıyor.

Çağdaş Bodrum Spor Kulübü, akademi ve altyapısında U-10, U-12, U-14, U- 16, U-18 kategorileri ile toplam 120 sporcu bulunuyor. 6 ay önce kurulan Çağdaş Bodrum Spor akademide 120 sporcu var ve kız sporcu sayısı giderek artıyor. Altyapıda 70 sporcu ve 18 sporcu da Basketbol Gençler Ligi takımları da bulunuyor.

Altyapı koordinatörü Onur Aksoy "Çağdaş Bodrum Spor altyapı ve akademi olarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sene ilk kez katılım sağladığımız yerel liglerde U-16 Muğla şampiyonu olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Bu sene ki hedeflerimizden biri U-18 takımımızla Türkiye Şampiyonasına kadar gidebilmek. Bu sene A takımımızın süper lige yükselmesiyle beraber BGL takımımızı da kurduk ve baş antrenör olarak da geçtiğimiz sene TED Kolejliler BGL takımı antrenörlüğü görevini başarıyla yapan Nehir Berk'i göreve getirdik. Nehir hoca altyapılarda ciddi tecrübesi olan ve birçok basketbolcuyu profesyonel liglere göndermiş bir hoca. Yardımcı antrenörlük görevine de geçtiğimiz sezon U-16 kategorisinde şampiyonluk yaşayan Ahmet Erdoğan yapacak. Bildiğiniz gibi Akademiyi 6 ay önce kurduk ve şu an yaklaşık 120 sporcumuz var. Akademi olarak da tüm kategorilerde yerel liglere katıldık ve uzun vadede hedefimiz altyapı ve akademi takımlarımızı Muğla finallerinde rakip olarak görmek" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor Basketbol'un kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, "Başladığımız günden bugüne geleceğimize yatırım yapmak ana hedeflerimiz arasında. Başta bölge çocukları olmak üzere başarılı gençleri seçip U-10, U-12, U-14, U- 16, U-18 takımları oluşturduk. Bu çocuklardan ve velilerinden asla büyük ücret almadan hatta Bodrum dışındaysa konaklama imkanını ve 3 öğün yemeğini karşılayarak, okul imkanı sunup akademi kurduk. Bir nevi yıllar önce Banvit'in, Efes Pilsen'in hayata geçirdiği modeli uyguluyoruz. En büyük hayalimiz, bizi mutlu edecek en önemli şey altyapımızdan yetişmiş bir çocuğun, 3-5 sene içinde büyük takımlara karşı oynadığını görebilmek. Çağdaş Bodrum Spor'dan çıkan bir gencin milli takıma, belki NBA'ye girmesi bence bizim için de Bodrum için de inanılmaz bir duygu olur. Hayalimiz mutlaka altyapı destekli bir A takım oluşturmaktı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutan tesisleşme konusunda önemli mesafeler kat ettik" dedi. - MUĞLA