Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı

Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Güncelleme:
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımının transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etme hedeflerinin olduğunu belirten Atan, "Ahmed Kutucu'yu istiyorduk. Konuşabiliriz bunları çünkü herkes biliyor. Kupadaki Başakşehir performansı bizi yaktı. Okan Hoca'nın ona sahip çıkmasını sağladı.'' yorumunda bulundu.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, HT Spor'a açıklamalarda bulunarak Galatasaray'dan Berkan Kutlu dışında Ahmed Kutucu'yu da istediklerini açıkladı.

'KUPADAKİ MAÇI YAKTI BİZİ'

Ahmed Kutucu'nun transfer durumu hakkında konuşan Çağdan Atan, "Ahmed Kutucu'yu istiyorduk. Konuşabiliriz bunları çünkü herkes biliyor. Kupadaki Başakşehir performansı bizi yaktı. Okan Hoca'nın ona sahip çıkmasını sağladı. Sonraki maçlarda da iyi performans gösterdi. Son Trabzonspor maçında da iyi işler yaptı. Bana göre çözülebilecek bir durumdu. Kulüpler de görüşme yapmıştı ama oyuncunun son maçlardaki iyi performansı oyuncunun buraya gelmesini engelledi." dedi.

"BENİM İSTEDİĞİM OYUNCU İYİ OYNAMAYA BAŞLIYOR"

Çağdaş Atan, Trabzonspor'dan Olaigbeyi' de takımında görmek istediğini ifade ederek, "Olaigbe'yi de istedik. Ama o da bir asist yaptı. Zaten bizde öyle bir şey var. Çağdaş Atan'ın istediği oyuncu genelde takımda iyi performans gösterip kalıyor. Bunun birkaç tane örneği var daha önceden. Tabii şimdi oyuncular sözleşmeli oyuncular olduğu için bunu dile getirmeyeyim. Maalesef bu iki oyuncu şu an bizim için çok zor gibi duruyor. O oyunculardan bir tanesi olmuş olsaydı çok farklı ve güçlü bir takım haline gelebilirdik. Aslında planlamamız böyleydi. İyi bir transfer listemiz vardı açıkçası. 1-2 tanesi nazar boncuğu olsun." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
