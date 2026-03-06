Haberler

Cafumana Show'a doğum günü sürprizi

Cafumana Show'a doğum günü sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenman yaparken, oyuncu Cafumana Show'un 27. doğum günü sürprizle kutlandı. Show, galibiyet için tüm ekip olarak sıkı çalıştıklarını belirtti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başlarken, antrenman öncesi Cafumana Show'un doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren ve doğum günü pastasını üfleyen Show, "Ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" dedi.

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Kocaelisporcu Cafumana Show, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hedefimiz galibiyet"

Sezonun sonuna yaklaşıldığını ifade eden Show, "Sezonun son maçında biz de maalesef son üç maçta puan alamadık ama ben bunu Eyüpspor maçıyla kıracağımızı düşünüyorum. Bunlar futbolda olan şeyler. Maalesef sezonun ilk yarısına kötü bir başlangıç yapmıştık. Ama daha sonrasında bundan çıkmayı başardık. Bence şu anda aynı şeyi yaşıyoruz ve bence ilk yarıda yaptığımız gibi bunu düzeltebileceğimize inanıyorum. Çünkü maç haftasında hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız ve taraftarımıza da güzel bir galibiyet armağan ederiz. Bizim hedefimiz galibiyet. Bunun için durumu olumlu yöne çevirmek için, pozitif yöne çevirmek için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz ve umarım Eyüpspor maçıyla da bunların karşılığını alacağız ve taraftarlarımız için de güzel olacak" diye konuştu.

Show'a doğum günü sürprizi

Bugün 27 yaşına giren Show'a antrenman öncesi doğum günü sürprizi hazırlandı. Show, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek, "Hepinize teşekkür ederim, ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler

İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme