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C Grubu'nda imkansız gerçekleşti! Tüm takımlar aynı puanda kaldı, tur atlayanları averaj belirledi

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EURO 2024 E Grubu üçüncü hafta maçlarında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Ukrayna ile Belçika ise sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte tüm takımlar 4 puanla grubu bitirirken, tur atlayanları averaj farkı belirledi. Averajla lider olan Romanya ve ikinci olan Belçika gruptan direkt çıkmayı başardı. Grup üçüncüsü Slovakya ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak bir üst tura yükseldi. Ukrayna da grubun turnuvaya veda eden tek takımı oldu.

EURO 2024 E Grubu oynanan iki maçla sona erdi. Slovakya ile Romanya arasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Slovakya, 24. dakikada Ondrej Duda'nın attığı golle öne geçti. Romanya, bu gole 37. dakikada Razvan Marin'in penaltısıyla cevap verdi. Belçika ile Ukrayna arasındaki mücadele ise golsüz sona erdi.

HERKES 4 PUANDA BİTİRDİ, SIRALAMAYI AVERAJ BELİRLEDİ

Tüm takımlar grubu 4 puanla kapattı ve sıralamayı atılan gol sayısı ve averaj belirledi. Romanya, 4 puan ve 1 averajla lider oldu. Belçika, 4 puan ve 1 averajla grup ikincisi oldu, sadece 1 golle liderliği kaçırdı. Slovakya, 0 averajla 3. oldu. Ukrayna ise eksi 2 averajla grubu sonuncu tamamladı.

C Grubu'nda imkansız gerçekleşti! Tüm takımlar aynı puanda kaldı, tur atlayanları averaj belirledi

BELÇİKA, FRANSA İLE EŞLEŞTİ

Bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile Fransa eşleşti. Lider Romanya, C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren takımla eşleşecek. Grubu 3. sırada bitiren Slovakya ise grup aşamasındaki tüm maçların bitmesinin ardından İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.

SON MAÇLARIN ARDINDAN E GRUBU PUAN DURUMU

1- Romanya: 4 puan/+1averaj (Attığı gol: 4)

2- Belçika: 4 puan/+1 averaj (Attığı gol: 2)

3- Slovakya: 4 puan/0 averaj

4- Ukrayna: 4 puan/-2 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Slovakya Ukrayna Romanya Belçika Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

ukrayna elenmeyi haketti..top dolastirmaktan marifeti olmayan siradan bir takim..buraya nasil gelmis. enteresan

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