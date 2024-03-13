Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek

Büyükler ve Gençler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Erzincan'da düzenlenecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Ergan Dağı'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona, dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapmasında 16 Mart'ta dikey yarış, 17 Mart'ta karma bayrak yarışı yapılacak.

Şampiyonanın teknik toplantısı ise 15 Mart'ta düzenlenecek.