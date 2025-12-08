Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, Gaziantep'te başladı

TÜRKİYE Güreş Federasyonu öncülüğünde, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, Gaziantep-Şahinbey Spor Salonu'nda başladı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, federasyonun müsabaka talimatı doğrultusunda serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde toplam 30 sıklette gerçekleştiriliyor. Şampiyonada farklı illerden yaklaşık 900 güreşçi, Türkiye şampiyonluğu için mindere çıkacak. Müsabakalar; serbest stilde 8–10 Aralık, grekoromende 10–12 Aralık, kadınlarda ise 11–12 Aralık tarihlerinde yapılacak. İlk gün serbest stilde mindere çıkan sporcular, gün boyunca eleme ve final seanslarında mücadele edecek.

Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış gününde; Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve TGF Başkanı Taha Akgül yer aldı. Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren TGF Başkanı Akgül, "Bugün, Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi güreşçileri güreşmek için hepsi Şahinbey'e geldiler. Burada kıran kırana güreşler yapıp, kampa girmek için mücadele edecekler. Bütün Avrupa ve Dünya şampiyonlarını buraya getirdik ve burada güreşecekler. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, güreşi, geleneksel branşları çok seviyor ve destekliyor. Aynı zamanda Şahinbey Belediyesi'ne altyapıda küçük bir takım kurduk. Bu takımı kurma sebebimiz ise Şahinbey'in gençlerine örnek olmalarını istememiz. O takımda çok başarılı oldu ve yıldızlarda Süper Lig'e çıktılar ayrıca takım halinde Türkiye 2'ncisi oldular. Şampiyonamızın önce Antep'e sonra da Şahinbey'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, tüm sporcu kardeşlerimize de kazasız belasız bir müsabakalar diliyorum" diye konuştu.

TAHMAZOĞLU: BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ

Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıkları için büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Bu anlamda sayın Valimize ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye güreş federasyonu başkanımızın sık sık görüşüyoruz. Kendisi güreş seviyor en son yazın yine Şahinbey Belediyemizin ev sahibine düzenlenen yağlı güreşlerle ilgili konuşmuştuk. Kendisi, Türkiye Şampiyonası'nı Gaziantep Şahinbey'de yapmak istediklerini söyleyince de biz de seve seve ev sahipliği yapacağımızı ifade etmiştik. Bugün bunu gerçekleştirmede gerçekten büyük gururunu yaşıyoruz" dedi.