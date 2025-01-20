Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın Teknik Toplantısı Yapıldı
21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor.
Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.
21-23 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve yaklaşık 500 sporcunun katılacağı Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı, bugün Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Gürol Güzey, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Erol Cesur, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Akif Canbaş, Grekoromen branşından sorumlu Teknik Direktör Muttalip Yerlikaya, Hakemlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ve Müsabaka Başhakemi Gürhan Yücel katıldı.
Şampiyona heyecanı, yarın sabah eleme müsabakalarıyla başlayacak. Güreşseverler, organizasyonu TRT Spor Yıldız, Tabii platformu ve Türkiye Güreş Federasyonu Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. - İSTANBUL