Büyükçekmece judocuları İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazandı
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İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi judoda temsil eden minik sporcular Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi judocuları 138 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazanan judocuları kutladı.
İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi judoda temsil eden minik sporcular Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı.
Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi judocuları 138 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil etti.
BAŞKAN AKGÜN MADALYA KAZANAN JUDOCULARI KUTLADI
Antrenör Ayşegül Şimşekcan nezaretinde şampiyona katılan 5 minik judocu rakipleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Şampiyona katılan judoculardan Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazanan judocuları kutladı.