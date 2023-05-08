Büyükçekmece judocuları İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazandı

İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi judoda temsil eden minik sporcular Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı. Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi judocuları 138 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda Büyükçekmece'yi temsil etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası'nda madalya kazanan judocuları kutladı.