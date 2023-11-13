Büyükçekmece-Darıca Gençlerbirliği Maçında Silahlı Saldırı İddiası

Kocaeli'de oynanan Büyükçekmece-Darıca Gençlerbirliği maçının ardından, tribündeki silahlı kişilerin Darıca Gençlerbirliği sporcularını tehdit ettiği ve linç girişiminde bulunduğu iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği kulübü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kocaeli'de 1. Amatör Lig'de oynanan Büyükçekmece- Darıca Gençlerbirliği müsabakasının ardından ortalık karıştı. Maç kadrosunda bulunmayan fakat tribünden müsabakayı takip eden 5 Darıca Gençlerbirliği sporcusunun sahaya girmek istemesinin, tribündeki silahlı kişilerce engellendiği iddia edildi.

Amatör Lig maçında Büyükçekmece ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanan maçı, Darıca Gençlerbirliği 1-0 kaybetti. Bitiş düdüğüyle, tribünden müsabakayı takip eden fakat maç kadrosunda bulunmayan 5 Darıca Gençlerbirliği sporcusu sahaya inmek istedi. Bunun üzerine tribündeki silahlı kişilerin sporcuları tehdit ettiği ve linç girişiminde bulunduğu iddia edildi. Darıca Gençlerbirliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Tribüne silah nasıl sokuldu?"

Darıca Gençlerbirliği sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Büyükçekmece Tepecik spor müsabakamız sonrasında ev sahibi kulübün içinde barındırdığı organize suç örgütünün kafilemize düzenlediği alçak, hain, korkak ve aşağılık saldırıyla ilgili kamuoyunu aydınlatma zorunluluğu doğmuştur. Maç kadrosunda bulunmayan futbolcularımız Mehmet Emir Danış, Emre Nasuh, Mert Ilıman, Enes Aydın ve Eren Kazancı müsabakayı tribünde takip etmişlerdir. Müsabaka sonunda soyunma odasına gitmek isteyen oyuncularımıza organize suç örgütü mensupları haince saldırmıştır. Genç futbolculara silah ile saldırmak kimin haddinedir?, bu şahıslar tribüne silah ile nasıl girmişlerdir, yapının çocuklarımıza düzenlediği alçak silahlı saldırı, bu mafyatik sonucunda başkanlarımız

başta olmak üzere tüm takım mensuplarımız futbolcularımızı kurtarmak için yardım etmiş, yaşanan arbede sonucunda çoğu futbolcumuz yaralanmıştır. Buradan bir kez daha soruyoruz, tribüne silah nasıl sokuldu?, alkol ve uyuşturucu maddeler ile stadyumun yakınında müsabakayı takip eden organize suç örgütü mensupları müsabaka sonunda saldırmak üzere soyunma odası girişine nasıl geldiler?. Tribün kültüründe, spor kültüründe veya genel ahlak kuralları içerisinde yüz kişinin organize biçimde yirmi kişiye saldırması kabul gören bir durum mudur?. Kimseyi arkasında bırakmayarak hain saldırıya göğüs geren başkanlarımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve tüm personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor hayatlarındaki en büyük başarısı, 18 yaşında çocuklara silah çekmek olan organize, suç örgütü mensuplarını lanetliyoruz. Tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, takdir Türk spor kamuoyunundur." - KOCAELİ