Büyükçekmece Basketbol, Kosova'da Kamp Yapıyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, yeni sezona Kosova'da hazırlanıyor.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, yeni sezona Kosova'da hazırlanıyor.
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kosova'da bulunan İstanbul ekibi, burada üç dostluk maçı oynayacak.
Büyükçekmece Basketbol'un Kosova takımlarıyla yapacağı hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
17.00 Büyükçekmece Basketbol-KB Bora
29 Ağustos Cumartesi:
17.00 Büyükçekmece Basketbol-KB Trepça
31 Ağustos Pazartesi:
13.00 Büyükçekmece Basketbol-Golden Eagle Ylli
Kaynak: AA