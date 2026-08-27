Büyükçekmece Basketbol, Kosova'da Kamp Yapıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, yeni sezona Kosova'da hazırlanıyor.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kosova'da bulunan İstanbul ekibi, burada üç dostluk maçı oynayacak.

Büyükçekmece Basketbol'un Kosova takımlarıyla yapacağı hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

17.00 Büyükçekmece Basketbol-KB Bora

29 Ağustos Cumartesi:

17.00 Büyükçekmece Basketbol-KB Trepça

31 Ağustos Pazartesi:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Golden Eagle Ylli

Kaynak: AA