Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı.

'İSTİFA KABUL EDİLMİŞTİR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

' BURSASPOR SAYFASI PAZARTESİ KAPANMIŞTI'

Gazetecilere konuşan Adem Çağlayan, hafta içi Pazartesi günü istifa kararı aldığını, ancak sezon sonu şampiyonluk umutlarını korumak için maçı beklediğini söyleyerek, "Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia. İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var, lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor'un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık, nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında ligde 7 maça çıkan 43 yaşındaki teknik adam, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.