Büyük fedakarlık! Kylian Mbappe, 80 milyon euroluk bonusunu reddetti

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, kulübün kendisine borçlu olduğu 80 milyon euroluk bonusundan vazgeçti.

Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk dev bonusundan vazgeçti.

80 MİLYON EURO

Mbappe, 2022 yılında sözleşmesini 2 seneliğine uzattu ve bu sözleşmeyi uzattığından dolayı 80 milyon euro sadakat bonusu kazandı. Yıldız futbolcu, bu feragatla beraber toplamda 80 milyon euroluk bonustan vazgeçmiş oldu.

PARİS İMZALAMAK İSTİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, 24 yaşındaki Fransız santrforu Kylian Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerinde kaldı.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 15 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.