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Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor
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Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na 62 ilden 417 sporcu katılıyor. Final müsabakaları pazar günü gerçekleşecek ve dereceye girenler uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na devam ediliyor.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 13 sıklette 62 ilden 417 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Organizasyonda dereceye girenler sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Spor
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