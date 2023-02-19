Büyük rezillik! Depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürlü tezahürat

İspanya La Liga'da Real Madrin'in Osasuna'ya konuk olduğu maç öncesi depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu. Ancak Osasuna taraftarları, Real Madrid futbolcusu Vinicus'a küfürlü tezahürat yaparak saygı duruşunu böldü. Osasuna taraftarına sert tepki gösteren Madrid'in hocası Ancelotti, "Yaşananlar endişe verici. Ama bu yapılan bence Türkiye ve Suriye'ye saygısızlıktı" dedi.

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup ederek umutlarını diri tuttu. Ancak depremzedeler için yapılan saygı duruşunda yaşanan rezalet maçın önüne geçti.

AĞIR KÜFÜR

Osasuna taraftarları, depremzedeler için yapılan saygı duruşunda büyük skandala imza attı. Saygı duruşu esnasında Real Madrid'in futbolcusu Vinicius'a ve ailesine yönelik ağır küfürler edildi. Çirkin tezahüratlar saygı duruşunu böldü. Maçın ardından Real Madrid'in hocası Ancelotti, Osasuna taraftarlarına sert tepki gösterdi.

"BU SAYGISIZLIK TÜRKİYE VE SURİYE'YE"

Real Madrid'in hocası Ancelotti, "Bir dakikalık saygı duruşunda olanlardan endişe etmeliyiz. Ama bu yapılan bence Türkiye ve Suriye'ye saygısızlıktı" diyerek tepki gösterdi.