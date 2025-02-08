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Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
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İran Ligi'nin 19. haftasında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Persepolis'e galibiyeti getiren golü yeni transfer Serdar Dursun kaydetti. Dursun'un Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapması İran'da büyük ilgi gördü.

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, İran Körfez Pro Ligi'nin 19. hafta maçında Gol Gohar'ı Serdar Dursun'un golüyle 1-0 mağlup etti. Serdar'ın attığı golün ardından yaptığı sevinç, karşılaşmaya damga vurdu.

"SİU" SEVİNCİ YAPTI

Serdar, galibiyet golünün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. 33 yaşındaki forvetin bu gol sevinci büyük ilgi gördü. Tecrübeli futbolcunun attığı gol ve yaptığı gol sevinci, hem İranlı hem de Türk futbolseverler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar;

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

YENİ TAKIMIYLA İLK GOL, İLK GALİBİYET

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, ikinci maçında yeni takımı adına ilk golünü atmış oldu. Serdar, aynı zamanda Persepolis'te ilk galibiyetini almayı başardı. Öte yandan takımın başında 3 maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal da ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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