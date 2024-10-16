Anadolu kulübünden görülmemiş prim! Başkan açıkladı, futbolcuların ağzı açık kaldı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

BÜTÜN TAKIMA 250'ŞER METREKARE ARSA VERECEK

Kulüp başkanı Üzeyir Engin, takımın şampiyon olması durumunda tüm sporculara ve teknik ekibe İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğini açıkladı. Bu büyük vaad, takımın motivasyonunu artırmış durumda.

TAKIMIN MOTİVASYONU TAVAN YAPTI

Serhat Ardahanspor Başkanı Üzeyir Engin, şampiyonluk için iddialı konuştu ve takımına büyük bir motivasyon kaynağı sundu. Başkan Engin, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olduğumuz takdirde sporcularımıza ve teknik ekibimize İstanbul'da 250'şer metrekare arsa vereceğiz" dedi. Bu vaad, sadece oyuncuları değil, teknik ekibi de oldukça heyecanlandırmış durumda.

Bu hafta sonu Serhat Ardahanspor, Ordu Galataspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan maç, hem şampiyonluk yarışında önemli bir viraj hem de takımın moralini yüksek tutmak için kritik bir karşılaşma olarak görülüyor. Ordu temsilcisi karşısında galibiyet arayacak olan Serhat Ardahanspor, şampiyonluk hedefini sürdürmek için tüm gücünü ortaya koyacak.