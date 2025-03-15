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Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Müsabakada 3 golün de 8 dakikalık süreçte atılması dikkat çekti.

Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

8 DAKİKADA 3 GOL

Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçti. İstanbul ekibi, 36. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle 2-0'ı buldu. Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile farkı bire indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.

Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

PAŞA'NIN BİR GOLÜNÜ VAR İPTAL ETTİ

Kasımpaşa, 78. dakikada Can Keleş'in attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek bu golü iptal etti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

4 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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