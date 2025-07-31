Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılarda geçirdiği kiralık sezonun ardından bu kez bonservisiyle birlikte imza atmaya hazırlanan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor ile ilgili gelişmelere Dünya basınında geniş yer verildi.

İşte dünya basınında atılan bazı manşetler;

"BU SEFER KİRALIK DEĞİL, KALICI"

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "Osimhen Türkiye'ye doğru... Haftalardır süren zorlu görüşmelerin ardından Nijeryalı golcü, Napoli'den ayrılıp Galatasaray'ın yeni oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Osimhen ile uzun süren görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte, forvet oyuncusu artık Galatasaray'da yeni bir maceraya, bu sefer kiralık değil, kalıcı bir sözleşmeyle başlamaya hazır."

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ"

SPORT BOX (RUSYA): "Osimhen'in Galatasaray'a transferi Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Napoli forveti Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere İstanbul'a gidiyor."

"İSTANBUL'DA BÜYÜK HAYALLER KURULUYOR"

SPORTSMEDIASET (İTALYA): "Osimhen'in İstanbul'a gelişi, Türk kulübü için ekonomik anlamda ve imaj açısından tarihindeki en büyük transfer hamlesini temsil ediyor. Bu büyük operasyon, Galatasaray'ın Avrupa futbolunun zirvesine adım atma, Okan Buruk'un elindeki kadronun kalitesini yükseltme ve Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir rüya saldırısı yapma amacını doğruluyor. Osimhen'in yanı sıra, bu transfer döneminde Galatasaray, Leroy Sané transferini de gerçekleştirdi. İstanbul'da artık büyük hayaller kuruluyor."

"TÜRK LİGİNİN MVP'Sİ"

MARCA (İSPANYA): "Artık resmi olarak, tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Victor Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra, İstanbul kulübü, Napoli'den 75 milyon euroyu aşan bir bedelle Osimhen'i satın aldı. Bu, Türk futbolu tarihindeki en pahalı transfer oldu... Beşiktaş'ın bu yaz Benfica'ya Kökçü için ödediği 25 milyon euroyu çok büyük bir farkla geride bırakarak. Türk liginin MVP'si... oldukça net bir şekilde. Öte yandan, Galatasaray, José Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Osimhen'in yanı sıra, Bayern'den yüksek maaşlı bir sözleşmeyle Leroy Sané, Monaco'dan Jakobs ve Lens'ten Frankowski transfer edildi. Harika bir takım kurdular."

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÖNMEK İSTEDİ"

VOETBAL NIEUWS (HOLLANDA): "Osimhen Galatasaray'ı seçti: 75 milyonluk rekor transfer tamamlanıyor. Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydi ve etkileyici bir sezon geçirdi. Al-Hilal'den de aralarında bulunduğu daha cazip teklifler alsa da, ne pahasına olursa olsun İstanbul'a dönmek istedi."

"GALATATASARAY'A DÖNMEKTE ISRARCIYDI"

ALWEEAM (SUUDI ARABİSTAN): "Osimhen'in Galatasaray'a dönüşünün ardında dehşet rakamlar var. Galatasaray'daki kiralık dönemi sona eren Osimhen, Napoli'ye geri döndü ancak oyuncu, Galatasaray'a geri dönmekte ısrarcıydı."

"OSIMHEN, BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ"

MOTO CICLISMO (PORTEKİZ): "Victor Osimhen beklentileri altüst ederek Galatasaray'a hamle yaptı ve 75 milyon euroluk transfer çılgınlığına yol açtı. Futbol dünyasını yeniden şekillendirecek beklenmedik bir gelişmeyle, Napoli'nin güçlü forveti Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor. Gerçekleşecek bu transfer, futbol dünyasında yankı uyandırmaya aday."