Milli güreşçiler Buse ve Yasemin Avrupa Şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit, Türkiye'yi gururlandırdı. Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk kez altın madalyaya ulaşan Buse Tosun Çavuşoğlu isehayallerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

UKRAYNALI RAKİBİNİ 5-2 MAĞLUP ETTİ

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Ukraynalı rakibi Tetiana Sova Rizhko'yu 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyon sporcuyu tebrik etti.

"TÜRK KADININI SEMBOLİZE EDEN BİR SPORCU"

Başkan Eroğlu, "O Türk güreşinin, Türk sporunun gurur abidelerinden bir tanesi. Buse'miz milli değerimiz. Yasemin zaten rüştünü ispat etmişti. Geçen yıldan beri söylüyorum; bizim inandığımız kadar sen kendine inansan şampiyonsun. Buse hem Dünya şampiyonu oldu hem de Avrupa şampiyonu oldu. Ortaya koymuş olduğu mücadelesinden dolayı, savaşçılığından dolayı, bize yaşattığı o güzel duygudan dolayı milletim adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak teşekkür ediyorum.

Türk kadınını sembolize eden, Türk kızlarına örnek bir sporcu, örnek bir şahsiyet, Allah yolunu açık etsin. Olimpiyat Oyunları'na 157 gün var. İnşallah orada da adını tarihe altın harflerle yazdırır. O altın madalyaya bize getirir, biz de onu sizlerle buluştururuz. Onunla gurur duymaya devam ederiz" diye konuştu.

Buse Tosun Çavuşoğlu

OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYOR

"Kariyerinde tek eksik altın madalyanın olimpiyatlar olduğunu ve hedefinin de bu olduğunu vurgulayan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Biz Dünya Şampiyonası sonrası uzun bir ara vermedik. Olimpiyatlara hazırlanır gibi kamplarımıza, milli takımımıza, evde olsun çalışmalarımızı son sürat devam ettik. Çünkü çok kısa bir süre kaldı. Olimpiyatlar 4 yılda 1 yapılan, her sporcunun hayali olan kariyer olarak zirve demek. İnşallah benim tek bir altın madalyam kaldı. Avrupa şampiyonalarında son saniyede kaybettiğim olmuştu. Dünya şampiyonluğundan başlayıp, bugün olimpiyatlara bir Avrupa şampiyonluğu da ekleyip, son dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılmak sporun zirvesine bir kariyer diyebilirim. İnşallah Allah bizleri utandırmaz, emeklerimizin karşılığını olimpiyatlarda tam destek, tüm hırslı çalışmalarımızla sonucunu aynı bu şekilde alırız. Destekleyen, inanan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı."

"HAYALLERİM OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANIP TARİHE GEÇMEK"

"Rakipleriyle ilgili de konuşan milli sporcu, 2024 yazında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'yla ilgili şunları söyledi: "Burada kota alan sporcular vardı. Fransız ve Ukraynalı rakibim vardı. Bunlar kendilerini kanıtlamış, Avrupa şampiyonu, dünya madalyası bulunan sporculardı. Ama bugün kürsünün en üst basamağında ben yer aldım. Bu demek oluyor ki; Olimpiyatlarda altın madalyayı boynuma takmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip olsun. İnşallah hedeflerime ulaşırım. Hayallerim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, tarihe geçmek. İnşallah bunu elde ederim."