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Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Çakıroğlu, boksta 2 madalya kazanan tek sporcu oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Çin'den Yu Wu'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Dünya ve Avrupa şampiyonu mili boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo final mücadelesinde Çinli rakibi Yu Wu ile karşı karşıya geldi. 28 yaşındaki Fenerbahçeli boksör son 16 turunda Meksikalı rakibi Fatima Herrera'yı 5-0, çeyrek finalde Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Filipinli rakibi Aira Villegas'a 5-0'lık üstünlük kurarak adını Paris'te finale yazdıran son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Çakıroğlu, finalde ise Çinli rakibi Yu Wu'ya ilk raundu 4-1, ikinci raundu 4-1, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 4-1'lik skorla mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin üçüncü gümüş madalyasını kazandı ve olimpiyatlar tarihinde boksta 2 madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan bu madalya ile birlikte Türkiye'nin Paris Olimpiyatlar Oyunları'ndaki madalya sayısı 6'ya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu Türkiye Gümüş Paris Spor Güncel Haberler

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