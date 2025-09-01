Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde başladı. Antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında karşılaşacağı Söğütspor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapıldı.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında ağırlayacağı Söğütspor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor