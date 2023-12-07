Bursaspor Yönetimi Başkan Recep Günay'ı Bekliyor

Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç, "Yarın gelsinler Başkan Recep Günay'ın odasına otursunlar, biz de onun ve Bursaspor'un emrinde çalışalım. Bursaspor'a sahip çıkacak adaylar varsa biz kulübü teslim etmeye hazırız" dedi. Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu ise, 'Başkan Recep Günay nerede?' sorusuna esprili yanıt vererek yanıt vermesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bursaspor yönetimi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.

Başkan Recep Günay'ın yer almadığı basın toplantısında Bursaspor 2. Başkanı Metin Genç, "Recep Günay ve ekibinden başka kimse aday olmadı. Hiçbir yerden bir şey almadan iyi gidiyorduk. Büyükşehir'den biraz destek aldık. Neden Bursaspor'u bu kadar yalnız bırakıyorlar anlaşmış değilim. Recep Günay, iyi ve kötü olabilir. O bizim başkanımız. Ben Amasya doğumluyum. 45 senedir Bursa'dayım ve Bursasporluyum. Ben hep tribündeydim. Lakabım da manken Metin. Recep Günay başkan olunca başkan adayları çıkmaya başladı. Bursaspor sevdalısıyız diyenler neredeydi? Biz Bursaspor'un önünü kapatmak için gelmedik, yaşatmak için geldik. Kimse aday çıkmadı ve kayyuma kalacağı söylendi. Açın tüzüğe bakın Vali Bey, Asli Hukuk'a gönderip, kulübe 3 kişi atanıp, bakıp alacakla verecek örtüşürse kayyum atar. Aksi bir durumda fesih olurdu. Bursaspor'un bittiği an olurdu. Gerçek Bursasporlular bunu bilir. Biz gerçek Bursasporluyuz ve burada yöneticilik yapmaktan gurur duyuyorum. Gayet başarılı bir yönetim gerçekleştirdik. Sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hariç kimse para vermedi. O da sponsorluk karşılığında verdiler. Bizi bırakın, Bursaspor'a sahip çıkın. Bursaspor'un mallarını götürenler alkışlanıyor, bizler eleştiriliyoruz" dedi.

"Başkanın odasını verelim"

Metin Genç şöyle devam etti: "Biz burada durma taraftarı değiliz. Önünü açma taraftarıyız. Diyelim ki kongre kararı aldık, 45 günlük süreç var. Bursaspor'a kim ne verecek? Bugün Recep Günay burada yok. Bursaspor'u seven abiler varmış, herkes ceketini alıp gider. Herkese sesleniyorum. Başkan adayları varsa yarın gelsinler biz yönetimimiz olarak Recep Günay'ın odasını ona teslim edelim, bizler de Bursaspor'un emrinde olalım. Bursaspor'a sahip çıkacak adaylar varsa biz kulübü teslim etmeye hazırız."

"Başkan Recep Günay çokoprens almaya gitti"

"Bursaspor başkanı nerede?" sorusuna Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu şu yanıtı verdi: "Adam hayatını tehlikeye atarak, sayılı iş adamlara dava açarak, onlar karşısında dik durmaya çalışıyor. Recep Günay çokoprens almaya gitti, gelecek."

Sedat Topaloğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Recep Günay devam etmeme kararında ısrarcı. Başkan adayları çıksın Olağanüstü Genel Kurul kararı alalım. İyi adaylar var diyorlar. Gelsinler, 'Biz adayız' desinler, biz hemen Genel Kurul kararı alacağız. Söz veriyoruz. Recep Günay'ın yapmaya çalıştığı gibi istifa etsek, Bursaspor deplasmana nasıl gidecek? Biz Bursaspor yaşasın diye aday olduk. Bu süreç devam ederken halletmemiz lazım. Kongre tarihini de beraber belirleyelim. Başkanın odasını da ayıralım, çalışmasını yapsın." - BURSA