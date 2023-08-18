Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılan taktik idmanla sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam saatlerinde yapılan taktik idmanla devam etti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde teknik beceri oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA