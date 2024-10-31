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Bursaspor'un Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Oldu

Bursaspor'un Stadyumu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Oldu
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Bursaspor'un maçlarını oynadığı stadyumun yeni ismi, yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak belirlendi. Anlaşma 1,5 yıl sürecek ve 40 milyon TL değerinde.

Bursa spor futbol takımının maçlarını oynadığı stadyumun yeni ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu oldu.

Bursa spor Kulübü'nün futbol maçlarını oynadığı stadyumun isim sponsoru değişti. Yapılan anlaşma sonucu stadyumun yeni ismi, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak belirlendi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Bursa spor Başkanı Enes Çelik, Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve basın mensupları katıldı.

Stadyum isminin 1,5 yıllığına 40 milyon TL bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olarak değiştiğini söyleyen Enes Çelik, "Bursa spor bugün 29 bin 370 kombine bilet satışıyla profesyonel liglerde en fazla kombine bilet satan ilk 3 kulüpten biri olurken, ilk saha seyirci doluluk oranında ise lider konumdadır. Verdiğim röportajlarda şehir inandığı zaman hangi ligde olduğunuzun bir önemi yok demiştim. Şimdi kentte oluşan birlik ve beraberlikle bunun karşılığını da tüm camia olarak almaya başladık. Bursa'ya ve Türkiye için önemli olan firma, kurum ve iş insanlarımızı yanımızda görmek bizlere bugünün yanı sıra gelecek adına da güven veriyor. Bursa spor'un yeniden eski günlerine kavuşması yönünde attığımız adımlar çerçevesinde bugün yine çok önemli bir anlaşma imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Matlı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "85 milyondan fazla kişiyi besleyen bir şirketin bir başka örneği daha olmayan altyapısını oluşturuyoruz. Kültürümüze, geleneklerimize ve bu eşsiz topraklarda var olan değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bursa, bu ülkenin göz bebeği bir şehirdir. Şehrimizi daha da ileriye taşımak ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursa spor Kulübü'nün zengin geçmişi, dünü bugünü ve gelecekte elde edeceği başarılara ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Spor kulübümüzü hep beraber başarılı günlerine döndürmek için var gücümüz ile çalışacağız. Bu iş birliğinin yalnızca kulübe değil, Bursa'nın spor ekosistemine de önemli katkılar sunmasını hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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