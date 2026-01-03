Bursaspor, Safiport Erokspor'a mağlup oldu

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

BURSASPOR: Brandon Childress 13, Artur Konontsuk 18, Landry Christ Nnoko 14, Berk Can Akın 6, Malik Parsons 9, Bryant Crawford 5, Vincent Earl King Jr. 6, Javin DeLaurier 6, Yesukan Onar, Bora Satır

SAFİPORT EROKSPOR: Petr Cornelie 13, Egehan Arna 12, Jordon Benjamin Crawford 18, Kevin Joseph Pangos 6, Jeremy Byron Jerome 14, Langston Galloway 14, Thomas Akyazili 5, Jermaine Love 3, Ahmet Düverioğlu 10, Tre'Shawn Thurman 8, Metehan Akyel 2

1'İNCİ PERİYOT: 13-31

DEVRE: 40-63

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-84

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor, Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda konuk ettiği Safiport Erokspor'a 105-77 mağlup oldu. Konuk ekip ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline alarak devreye 63-40 önde girdi. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Safiport Erokspor, parkeden 105-77'lik galibiyetle ayrıldı.