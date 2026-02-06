Haberler

Mustafa Er'den Isparta deplasmanı öncesi açıklamalar

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Isparta 32 Spor ile oynayacakları maça mental hazırlığın önemine vurgu yaparak, futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan iyi bir hazırlık süreci geçirmesi gerektiğini belirtti.

BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, pazar günü oynayacakları Isparta 32 Spor karşılaşması öncesi mental hazırlığın önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, sahada güçlü ve disiplinli bir oyun istediklerini söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Isparta 32 Spor deplasmanı öncesinde Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rakibin gücüne dikkat çeken deneyimli teknik adam, tüm maçlara aynı ciddiyetle yaklaştıklarını ifade ederek, "Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz, zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ancak biz hiçbir maçı diğerinden ayırmıyoruz. Geçen hafta oynadığımız maç da, ondan önceki maç da bizim için aynı öneme sahipti; bu karşılaşma da öyle" dedi.

Deplasman şartlarının zorluğuna da değinen Er, hafta boyunca karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek çalışmaların tamamlanmasının ardından takımın yola çıkacağını söyledi. Er, "Deplasman şartları zorlayıcı ama hafta boyunca bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Mental ve fiziksel olarak geri düşersek oyun gücümüz de geride kalır. Biz gücümüzü sahaya yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MENTAL HAZIRLIK VURGUSU

Deneyimli teknik adam, kalan haftalarda en önemli başlığın mental hazırlık olduğunu belirtti. Futbolcuların hem fiziksel hem de taktiksel açıdan hazır olması gerektiğini vurgulayan Er, oyuncuların farklı deplasman atmosferlerine uyum sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Biz üç hazırlığa çok önem veriyoruz; mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktik hazırlık. Mental hazırlık olmazsa diğerleri devreye girmiyor. İnşallah pazar günü bu üç alanda da hazır bir şekilde sahada olacağız" diye konuştu.

Takımın performansında gelişim olduğunu belirten Mustafa Er, oyuncuların oyundan keyif aldığını söyledi. Eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Er, mevcut sakatların yanı sıra Hakkı Türker'in küçük bir problemi bulunduğunu ve bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

