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Bursaspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan ile Şampiyonluğu Kapatıyor

Bursaspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan ile Şampiyonluğu Kapatıyor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde çıktığı 6 maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Yeşil-beyazlılar, 18 gol atarken sadece 3 gol yedi. Adem Çağlayan, 7'de 7 hedefiyle Karşıyaka maçı için hazır.

TFF 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor'da Teknik Direktör Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçı da kazandı.

Bornova 1877 karşılaşmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, Pablo Martin Batalla'nın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Adem Çağlayan, yeşil-beyazlılarla çıktığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bundan önce Kastamonuspor'da 24 maçta 2.04 puan ortalaması yapan Adem Çağlayan, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçından da galip gelip 7'de 7 ile ligi bitirmek istiyor.

Adem Çağlayan'ın, Bursaspor'un başında çıktığı maçlar şöyle:

Bursaspor: 4 - Kırşehir FSK: 0

Bulvarspor: 0 - Bursaspor: 4

Kahramanmaraş: 0 - Bursaspor: 1

Bursaspor: 3 - 23 Elazığ FK: 1

Artvin Hopaspor: 1 - Bursaspor: 2

Bursaspor: 4 - Bornova 1877: 1 - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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