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Bursaspor Taraftar Grubu Texas, Kadınlara Destek İçin Ödül Aldı

Bursaspor Taraftar Grubu Texas, Kadınlara Destek İçin Ödül Aldı
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TFF 3. Lig'in 6. haftasında Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçı öncesi öldürülen kadınların isimleriyle hazırlanan pankart koreografisi, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüllendirildi.

Bursaspor taraftar grubu Texas'ın, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor- Kahramanmaraşspor maçı öncesi tribünlerde yaptığı öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart koreografisi TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

Bursaspor taraftar grubu Texas, TFF 3. Lig'in 6. haftasında oynanan Bursaspor - Kahramanmaraş maçı öncesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Müsabaka öncesi seremonide tribünlerde öldürülen kadınların isimleri yazılı pankart açılması, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Ödül, 14 Aralık Cumartesi günü Bursaspor'un, Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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