Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor

Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu çevresinde 5-6 ay içinde tamamlanması planlanan gelir getirici dükkanların yapımına başlıyor. Proje, taraftarlara yeni sosyal alanlar kazandırırken kulübe kalıcı finansal destek sağlayacak.

Bursaspor, kulübe kalıcı gelir sağlamak amacıyla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu çevresinde dükkanların yapımına başlıyor. Tamamlandığında yeşil beyazlı kulübe düzenli finansal katkı sunması beklenen projenin 5-6 ay içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Gerekli izinlerin alınmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, stadyum çevresinde inşa edilecek kafe, restoran ve sosyal alanlar, taraftarların özellikle maç günlerinde vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Bursaspor yönetimi, projeyi yakından takip ederken, inşaat sürecinin hızla ilerleyeceği bildirildi.

''KAFE, RESTORAN VE SOSYAL ALANLAR''

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, mayıs ayındaki Olağan Mali ve İdari Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Stadyum etrafında kafe, restoran ve sosyal alanları ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bursaspor'a kalıcı gelir sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 22 Temmuz'da yaptığı duyuruda, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında yer alan 5 bin metrekarelik ticari alanın ruhsat işlemlerinin tamamlandığını ve Bursaspor'a kalıcı gelir olarak tahsis edildiğini açıklamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek

Putin ile Trump'ın görüşeceği yer bir hayli ilginç
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

The crocodile seems to be .. upset ? Does it want to bite ? Cant we just be friends and get along ? Can't we just live a happy life until the end of the universe ? I dont want to be lonely no more.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.