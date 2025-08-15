Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor

Bursaspor, kulübe kalıcı gelir sağlamak amacıyla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu çevresinde dükkanların yapımına başlıyor. Tamamlandığında yeşil beyazlı kulübe düzenli finansal katkı sunması beklenen projenin 5-6 ay içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Gerekli izinlerin alınmasının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında, stadyum çevresinde inşa edilecek kafe, restoran ve sosyal alanlar, taraftarların özellikle maç günlerinde vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Bursaspor yönetimi, projeyi yakından takip ederken, inşaat sürecinin hızla ilerleyeceği bildirildi.

''KAFE, RESTORAN VE SOSYAL ALANLAR''

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, mayıs ayındaki Olağan Mali ve İdari Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Stadyum etrafında kafe, restoran ve sosyal alanları ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bursaspor'a kalıcı gelir sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 22 Temmuz'da yaptığı duyuruda, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanında yer alan 5 bin metrekarelik ticari alanın ruhsat işlemlerinin tamamlandığını ve Bursaspor'a kalıcı gelir olarak tahsis edildiğini açıklamıştı.