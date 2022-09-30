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Bursaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek

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Bursaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında yarın sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında yarın sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor, taraftarı önünde Esenler Erokspor'u ağarlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Şevket Teker yönetecek. Teker'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Oğuz Akyüz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Balcı olacak. Bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen Bursaspor, bu galibiyet serisini sürdürmek isterken, 6 maçta 7 puan toplayan konuk ekip de kazanmak için sahada olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Esenler Bursa Spor Haberler

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