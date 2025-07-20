Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, Bilgilendirme Paylaşımlarını Durdurdu

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, Bilgilendirme Paylaşımlarını Durdurdu
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Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftara yönelik bilgilendirme paylaşımlarına son verdiğini duyurdu. Göreve geldiği günden bu yana kulübe maddi ve manevi katkılarda bulunduğunu belirten Topal, yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti.

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla artık bilgilendirme paylaşımı yapmayacağını duyurdu.

Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Topal, taraftara yönelik bilgilendirme paylaşımlarına son verdiğini duyurdu.

Göreve geldiği ilk günden bu yana transfer tahtası başta olmak üzere birçok konuda maddi ve manevi katkı sağladığını belirten Topal, son olarak Bursastore sorumluluğunu da üstlenerek 11 yeni formanın tasarlanıp üretilmesinde doğrudan rol aldığını ifade etti. Topal, "Peşinat dahil tüm yükümlülükleri yerine getirmek için özel çaba sarf ettim. Formaya kavuşanların memnuniyet mesajları ortadayken, bazı şahıslar ve organizasyonlardan küfür ve hakaret gördüm" dedi.

Enbiya Topal, yaşanan yıpratıcı süreç sonrası istifa etmeye karar verdiğini ancak tamamlaması gereken sorumluluklar ve Başkan Enes Çelik'e verdiği söz nedeniyle görevine devam ettiğini vurguladı. Topal, "Görevimi değil, buradaki paylaşımlarımı noktalıyorum. Bundan sonra hiçbir yoruma yanıt vermeyecek, bilgilendirme yapmayacağım. Ben bu camianın yüzde 95'ini hep çok sevdim. Onlar ve Bursaspor için yapamayacağım hiçbir şey yok. Dün kargolanan Şampiyon (Celtic) formamız her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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