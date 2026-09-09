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Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
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Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından Bursaspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından Bursaspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan müsabakalara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini duyurdu. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan Manisa FK - Bursaspor maçı sonrası her iki kulüp de PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yayımlanan resmi disiplin sevk raporunda Bursaspor için şu karara yer verildi:

"Bursaspor Kulübü'nün 07 Eylül 2026 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Bursaspor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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