Bursaspor - Muş Spor Maçında Beraberlik
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, evinde ağırladığı Muş Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bursaspor, ilk yarıda Muhammet Demir'in golleriyle öne geçti ancak Muş Spor, ikinci yarıda skoru eşitledi ve öne geçti. Sonrasında Bursaspor, penaltı ile eşitliği sağladı. Maç sonunda her iki ekip de galibiyetle ayrılmadı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, taraftarı önünde Muş Spor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Muş Spor ile karşı karşıya geldi. Tempo ve gerginliği yüksek geçen mücadelede yeşil-beyazlılar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Maça topa daha fazla sahip olarak başlayan Bursaspor, 29. dakikada golü buldu. Ertuğrul İdris Furat'ın sürüklediği atağı Hamza Gür'ün asistinde Muhammet Demir tamamladı.
İkinci yarının ilk bölümünde oyunu rakip alana yıkan konuk ekip, 53'te Ersel Aslıyüksek ile skoru eşitledi. 71. dakikada hızlı gelişen atakta bu kez Tuğkan Kamışoğlu arka direkte topu ağlara gönderdi ve tabelayı 1-2 yaptı.
İkinci golün ardından Bursaspor baskısını artırdı. 77. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, 78. dakikada Muhammet Demir ile yeniden eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda iki taraf da skoru değiştiremedi.
Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir
Oyuna girenler: Muhammet Zeki Dursun, Ahmet Hakan Atış
Muş Spor: Enes Çetin, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, İlker Günsalan, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu, Tuğkan Kamışoğlu, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz, Ersel Aslıyüksek
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Çiftçi, Baran Can Durmuş, Burak Doğru
Goller: 29' ve 78' Muhammet Demir / 53' Ersel Aslıyüksek, 71' TuğkanKümışoğlu - BURSA