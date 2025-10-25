Haberler

Bursaspor - Muş Spor Maçında Beraberlik

Bursaspor - Muş Spor Maçında Beraberlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, evinde ağırladığı Muş Spor ile 2-2 berabere kaldı. Bursaspor, ilk yarıda Muhammet Demir'in golleriyle öne geçti ancak Muş Spor, ikinci yarıda skoru eşitledi ve öne geçti. Sonrasında Bursaspor, penaltı ile eşitliği sağladı. Maç sonunda her iki ekip de galibiyetle ayrılmadı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, taraftarı önünde Muş Spor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Muş Spor ile karşı karşıya geldi. Tempo ve gerginliği yüksek geçen mücadelede yeşil-beyazlılar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Maça topa daha fazla sahip olarak başlayan Bursaspor, 29. dakikada golü buldu. Ertuğrul İdris Furat'ın sürüklediği atağı Hamza Gür'ün asistinde Muhammet Demir tamamladı.

İkinci yarının ilk bölümünde oyunu rakip alana yıkan konuk ekip, 53'te Ersel Aslıyüksek ile skoru eşitledi. 71. dakikada hızlı gelişen atakta bu kez Tuğkan Kamışoğlu arka direkte topu ağlara gönderdi ve tabelayı 1-2 yaptı.

İkinci golün ardından Bursaspor baskısını artırdı. 77. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, 78. dakikada Muhammet Demir ile yeniden eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki taraf da skoru değiştiremedi.

Bursaspor: Anıl Atağ, Hamza Gür, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Sertaç Çam, Muhammet Demir

Oyuna girenler: Muhammet Zeki Dursun, Ahmet Hakan Atış

Muş Spor: Enes Çetin, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, İlker Günsalan, Cumali Bişi, Serkan Odabaşoğlu, Tuğkan Kamışoğlu, Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz, Ersel Aslıyüksek

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Çiftçi, Baran Can Durmuş, Burak Doğru

Goller: 29' ve 78' Muhammet Demir / 53' Ersel Aslıyüksek, 71' TuğkanKümışoğlu - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.