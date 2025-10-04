Haberler

Bursaspor, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Lig'in 7. haftasında oynayacağı Granny's Waffles Kırklarelispor maçı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaptı ve maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanda yoğun tempoda çalışarak Kırklareli'ye hareket etti.

Bursaspor, Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Granny's Waffles Kırklarelispor maçı öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde tamamladı.

Bursaspor, Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Granny's Waffles Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan idman, yoğun tempoda geçti.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, devamında pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, sonuçlandırma oyunlarıyla sona erdi. Takım, günün sonunda maça hazır hale geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan yeşil beyazlılar, bugün Kırklareli'ye hareket ederek kampa girecek. Bursaspor, kritik mücadele öncesinde son hazırlıklarını deplasman şehrinde sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Bennu Gerede'ye cinsel içerikli soru! Verdiği yanıt bir hayli şaşırttı
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.