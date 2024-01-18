Bursaspor Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da bugün hem taktik hem de pas çalışması yapıldı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasına karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas destek oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA