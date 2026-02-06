Haberler

Bursaspor Isparta deplasmanı için yola çıkıyor

Bursaspor Isparta deplasmanı için yola çıkıyor
Güncelleme:
TFF 2. Ligin 23. haftasında Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını tamamlayarak bugün deplasmana hareket etti.

TFF 2. Ligin 23. haftasında oynanacak Isparta 32 Spor maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da çalışmalar tamamlandı takım bugün deplasmana hareket ediyor.

Bursaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tempo dikkat çekti.

İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, devamında pas ve sonuçlandırma oyunları üzerinde duruldu. Taktik çalışmalarla tamamlanan antrenmanda teknik heyetin özellikle maç planı üzerine yoğunlaştığı gözlendi.

Hazırlıklarını tamamlayanBursaspor bugün Isparta'ya hareket edecek. - BURSA

