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Bursaspor, Hakkı Türker ile yolarını ayırdı

Bursaspor, Hakkı Türker ile yolarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türker ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbolcu Hakkı Türker'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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