Bursaspor dayanıklılık çalıştı

Somaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıkları sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, dayanıklılık çalıştı.

TFF 2. Lig'in 37. haftasında sahasında Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Futbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas oyunları ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA